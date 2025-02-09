İsrail Enerji Bakanı Cohen: "Kim Filistin devleti istiyorsa bunu kendi topraklarında kurabilir"

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamalarını tekrarlayarak, “Kim Filistin devleti kurmak istiyorsa, bunu kendi topraklarında yapsın” dedi.

Dünya 09.02.2025 23:30 Giriş: 09.02.2025 23:30

Güncelleme: 09.02.2025 23:35 Kaynak: AA

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