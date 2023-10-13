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İsrail Enformasyon Bakanı istifa etti

Gazze'ye 'topyekun' saldırı hazırlığı yapan İsrail'de Enformasyon Bakanı Galit Distel Atbaryan istifa etti.

Dünya
  • 13.10.2023 00:45
  • Giriş: 13.10.2023 00:45
  • Güncelleme: 13.10.2023 00:52
Kaynak: AA
İsrail Enformasyon Bakanı istifa etti

İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa ettiğini açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı"operasyonunun ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve çatışmalar 6. gününde sürerken İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa ettiğini duyurdu.

Gelişmeyi X hesabından duyuran Bakan Distel, kendi bakanlığının görevini yapan başka bakanlıklar olduğunu ve bu sebeple bakanlığın boşuna bütçeden pay aldığını söyledi. Distel, bakanlığın bütçesinin savaşta kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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