İsrail Enformasyon Bakanı istifa etti

Gazze'ye 'topyekun' saldırı hazırlığı yapan İsrail'de Enformasyon Bakanı Galit Distel Atbaryan istifa etti.

İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa ettiğini açıkladı.

בתחילת השבוע, ראש מערך ההסברה החליט למנות את משרד התפוצות לאחראי על פעילות ההסברה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית לצד הפעילות השוטפת של משרד החוץ.

אני מכבדת את ההחלטה הזאת.



למשרד התפוצות יש הרבה יותר משאבים, כוח אדם, סמכויות ויחידות סמך מאשר למשרד ההסברה שקיבל את התקציב הראשוני… — Galit Distel Atbaryan - גלית דיסטל אטבריאן (@GalitDistel) October 12, 2023

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı"operasyonunun ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve çatışmalar 6. gününde sürerken İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa ettiğini duyurdu.

Gelişmeyi X hesabından duyuran Bakan Distel, kendi bakanlığının görevini yapan başka bakanlıklar olduğunu ve bu sebeple bakanlığın boşuna bütçeden pay aldığını söyledi. Distel, bakanlığın bütçesinin savaşta kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi.