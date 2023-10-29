İsrail-Filistin çatışması artarak devam ediyor
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti 23. gününde artarak devam ediyor.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in çeşitli askeri tesislerini bombaladıklarını duyurdu.
Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada "Siyonistlerin sivillere karşı katliamlarına tepki olarak Askalan'ı (Aşkelon) füze bombardımanıyla bombaladık." ifadeleri kullanıldı.
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