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İsrail-Filistin çatışması artarak devam ediyor

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 16:34
  • Giriş: 29.10.2023 16:34
  • Güncelleme: 29.10.2023 16:34
Kaynak: AA
İsrail-Filistin çatışması artarak devam ediyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti 23. gününde artarak devam ediyor.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in çeşitli askeri tesislerini bombaladıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada "Siyonistlerin sivillere karşı katliamlarına tepki olarak Askalan'ı (Aşkelon) füze bombardımanıyla bombaladık." ifadeleri kullanıldı.

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