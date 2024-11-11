İsrail, Filistinli bedevi köyü Arakib'i 232'inci kez yıktı

İsrail vatandaşı Filistinli bedevilerin yaşadığı Arakib köyü, İsrail askerleri tarafından 232'inci kez yıkıldı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin düzenledikleri baskının ardından köyü 232'inci kez yıktığını belirtti.

İsrail askerlerinin, sene başından bu yana 10. kez Arakib'deki Filistinli bedevilerin evlerini yıktığını söyleyen Turi, Filistinli ailelerin köyü yeniden inşa etmeye kararlı olduğunu ifade etti.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da gerçekleştirdiği Arakib köyünde 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

Tel Aviv yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kuruluşundan çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını belirtiyor.

KÖYLÜLER HER YIKIM SONRASI EVLERİNİ YENİDEN İNŞA EDİYOR

Köylüler, İsrail askerlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etti.