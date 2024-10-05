İsrail, Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor: Gazze'de bir bölge için daha tahliye çağrısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi.

Dünya 05.10.2024 12:33 Giriş: 05.10.2024 12:33

Güncelleme: 05.10.2024 12:35 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA