İsrail, Filistinlilerin evlerini ve sığındıkları çadırları bombaladı: 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 2'si çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları ve yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin evlerini ve sığındıkları çadırları bombaladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bir eve düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk, 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda onlarca Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde de Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı ve Ez-Zevayide beldesine düzenlediği saldırılarda 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, biri çocuk çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, insansız hava araçlarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Beyt Lahiya'ya da yoğun ateş açtı.