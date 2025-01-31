İsrail, Filistinlilerin serbest bırakılmasını erteledi

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Hamas, İsrail ile varılan anlaşma uyarınca elindeki sekiz rehineyi serbest bıraktı. İsrail ise rehinelerin tahliyesi sırasında ortaya çıkan “izdiham ve kaosu” gerekçe göstererek 110 Filistinlinin salıverilmesini erteledi. Hamas dün ilk olarak Gazze Şeridi’ndeki Cibaliye’de 20 yaşındaki İsrailli kadın asker Agam Berger’i Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu yetkililerine teslim etti.

Ardından Alman-İsrail vatandaşı olan 29 yaşındaki Arbel Yehud ve 80 yaşındaki Gadi Moses, İslami Cihad örgütü tarafından Han Yunus’ta Kızılay yetkililerine teslim edildi. Beş Taylandlı rehine de Hamas ile Tayland arasında varılan anlaşma uyarınca serbest bırakıldı.

Hamas’ın yarın üç İsrailli rehineyi daha serbest bırakılması planlanıyor. İsrail Başbakanlık Ofisi ise İsrailli esirlerin Gazze’den "güvenli şekilde çıkışları garanti altına alınana kadar" Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağını duyurdu.