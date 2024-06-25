İsrail, futbolcuyu katletti

Spor Servisi

Filistin Futbol Federasyonu (PFA) Filistinli futbolcu Ahmad Abu al-Atta ve ailesinin, İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Gazze Şeridi’nin futbol takımlarından Al-Ahly Gaza’da forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, eşi ve sağlık çalışanı Ruba Esmael Abu al-Atta ve iki çocuklarıyla birlikte evlerine düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Yerel basın hava saldırısının cuma günü yaşandığını ifade ederken, PFA tarih vermedi. Geçen pazartesi günü de PFA’dan yapılan bir başka açıklamada, uluslararası hakem Hani Mesmeh’in mayıs ayında İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği bir hava saldırısında yaralandığı, ardından hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Jibril Rajoub’un bu ay paylaştığı bilgilere göre, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda 300'ü aşkın sporcu, hakem ve spor yetkilisi yaşamını yitirdi. Bu kişilerin arasında, mart ayında Han Yunus’a düzenlenen hava saldırısında öldürülen futbolcu Mohammed Barakat ve şubat ayında Deyr El Belah’a düzenlenen saldırıda eşi ve dört çocuklarıyla birlikte hayatını kaybeden FIFA kokartlı yardımcı hakem Mohammed Khattab da bulunuyordu.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın 7 Ekim 2023’teki ‘Aksa Tufanı’ saldırısı sonrası İsrail’in Gazze'ye başlattığı saldırılarda 261 günde 37 bin 598 Filistinli hayatını kaybetti, 86 bin 32 kişi yaralandı. 7 Ekim’deki saldırının ardından İsrail’den yapılan açıklamada 1200 kişinin öldüğü, 250’yi aşkın kişinin rehin alındığı belirtilmişti.