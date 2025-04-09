İsrail gazetecilerin çadırını hedef aldı

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Ateşkesi bozarak soykırıma kaldığı yerden devam eden İsrail, Gazze’de gazetecilerin kaldığı çadırı hedef aldı. İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 810’a yükseldi. İsrail ordusu, pazartesi günü özellikle sivillerin yaşadığı evleri, çadırları ve toplanma alanlarını hedef aldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi. Saldırıda Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi yaşamını yitirirken, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı. Kentte İsrail uçaklarının bombaladığı bir aşevine yönelik saldırıda ise 3’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.