İsrail Gazetesi: İran saldırısı, İsrail-ABD bağlarını kuvvetlendirdi

İsrail gazetesi The Times of Israel, İran'ın İsrail'e dün gece düzenlediği hava saldırısının Tel Aviv ile Washington arasında Gazze saldırıları nedeniyle haftalardır süregelen gerilimin ardından iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirdiğini yazdı.

The Times of Israel’e konuşan eski İsrail istihbarat yetkilisi Avi Melamed, Gazze saldırılarıyla daha önce ortaya çıkan İsrail ile ABD arasındaki sürtüşmenin İran saldırılarıyla yerini iki ülke arasında bağların kuvvetlenmesine bıraktığı değerlendirmesinde bulundu.

Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının daha önce bölgede İsrail ile komşuları arasında hatta Washington ile gerginliklere sebep olduğunu hatırlatan Melamed, "İran'ın saldırısı şimdiden koordinasyonu artırdı ve Biden ile Netanyahu arasındaki ilişkileri ısıttı." ifadesini kullandı.