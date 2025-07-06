İsrail, Gazze ateşkes görüşmelerini kabul etti: Netanyahu, Katar'a heyet gönderecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın “derhal” müzakerelere başlamaya hazır olduğunu açıklamasının ardından, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması görüşmeleri için bugün Katar'a bir heyet göndereceğini açıkladı.

Washington'da, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek olan Netanyahu, Hamas’ın, ABD destekli ateşkes anlaşması taslağında değişiklik önerilerinin “kabul edilemez” olduğunu bildirdi.

Hamas da 4 Temmuz Cuma günü yaptığı açıklamada, müzakerelere “derhal ve ciddiyetle” katılmaya hazır olduğunu ve ateşkes önerisine yanıtlarını gönderdiğini söyledi.

Netanyahu'nun Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Hamas'ın, Katar'ın önerisinde yapmak istediği değişiklikler dün gece bize iletildi ve bu, İsrail için kabul edilemez. Durum değerlendirmesi ışığında Başbakan Binyamin Netanyahu, yakınlaşma görüşmeleri davetinin kabul edilmesi ve rehinelerimizin iadesi için, İsrail'in kabul ettiği Katar önerisi temelinde, temasların sürdürülmesi talimatını verdi" denildi. Netanyahu'nun, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması görüşmeleri için bugün Katar'a bir heyet göndereceği belirtildi.

Hamas ise Katar ve Mısır'dan arabulucular tarafından iletilen ABD destekli teklife verdiği yanıtları henüz kamuoyuna açıklamadı.

Batı medyasına konuşan ateşkes görüşmelerine ilişkin bilgi sahibi olan iki Filistinli kaynak, teklifin 60 günlük bir ateşkesi içerdiğini ve bu süre zarfında Hamas'ın İsrail tarafından tutuklanan Filistinliler karşılığında 10 canlı rehineyi ve birkaç cesedi serbest bırakacağını söyledi. Hamas'ın ayrıca, İsrail'in çekilmesi için bazı koşullar, müzakereler sırasında çatışmaların yeniden başlamaması için garanti ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki yardım dağıtım sisteminin geri dönmesini de talep ettiğini dile getirdiler.

Trump, Air Force One uçağında, Hamas'ın yanıtı sorulduğunda, "Bu iyi bir şey. Bana bu konuda bilgi vermediler. Bu işi bitirmek zorundayız. Gazze konusunda bir şeyler yapmalıyız" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin, Washington'un ateşkes görüşmelerindeki Baş Temsilcisi Steve Witkoff ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, “son gelişmeleri ve bir anlaşmaya varmak için ilgili iki taraf arasında dolaylı toplantılar düzenlemeye yönelik hazırlıkları” ele aldığını bildirdi.

Gazze ateşkes görüşmesi gündemdeyken; İsrail, bölgeye saldırılarını sürdürüyor. Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Bassal, dün İsrail askeri operasyonlarında 42 kişinin öldüğünü açıkladı. Bölgenin Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail'in misilleme harekatı Gazze'de çoğu sivil en az 57 bin 338 kişinin ölümüne neden oldu.