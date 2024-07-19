İsrail Gazze'de 2 eve saldırdı: 12 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'de bulunan 2 evi hedef alması sonucu 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

İsrail'in aylardır saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde 2 evi hedef alması sonucu 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden 4'ü çocuk 5'i kadın 12 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiği belirtildi.

Açıklamada hastaneye ayrıca 10 yaralı Filistinlinin de ulaştırıldığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.