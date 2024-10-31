İsrail, Gazze'de 3 eve düzenlediği saldırılarda 20 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 eve düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Filistinlinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampındaki iki eve saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi yönetimi yaptığı açıklamada, İsrail'in kampın kuzeyindeki bazı ev ve bölgeyi bombalaması sonucu ölen ve yaralananların hastaneye getirildiğini açıkladı.

Görgü tanıkları da sağlık ekipleri ve sivil savunma personelinin, İsrail saldırısı sonucu kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in Gazze şehrinin kuzeybatısında Nasr ailesine ait bir evi hedef alması sonucu da 4 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Nasr ailesinin Şeyh Rıdvan mahallesindeki evinden çok sayıda ölü ve yaralının çıkarıldığı belirtildi.