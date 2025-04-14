İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den beri 400'den fazla okulu doğrudan hedef aldı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, Gazze Şeridi'nde çoğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı olmak üzere 400'den fazla okulu doğrudan hedef aldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki okulların büyük bölümünün zarar gördüğü belirtildi.

İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 403 okulun doğrudan hedef alındığı bunun da bölgedeki okulların yüzde 71'ine denk geldiği ifade edildi.

Gazze'deki okulların yüzde 88'inin de İsrail'in saldırılarında hasar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'de toplamda 564 okul bulunduğu bunların 499'unun İsrail saldırılarında hasar gördüğü aktarıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle hasar gören okullardan 162'sinin UNRWA'ya ait olduğuna işaret edildi.

Saldırılar nedeniyle Gazze'deki çocukların 1,5 yıldır zorla yerinden edildiği ve eğitimden mahrum kaldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de çoğunluğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait olanlar dahil okulları hedef alıyor.