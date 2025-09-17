İsrail, Gazze'de ağır bombardımanı sürdürüyor

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde ağır bombardımanı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Hava Mahallesi'nde bir evi vurdu. Saldırıda biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir binanın helikopterden atılan bombayla vurulduğu saldırıda Filistinli bir kadın ile küçük kızı yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Filistin Stadyumu yakınına düzenlenen hava saldırısında çok sayıda çocuk yaralandı.

Kentteki Nafak Caddesi'nde bir binayı hedef alan hava saldırısında da ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA KESİMİNDE NUSAYRAT MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRDI

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde de saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 kişilik bir aile katledildi. Anne, baba ve çocuğun öldüğü saldırıda annenin hamile olduğu aktarıldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneydoğusunda yer alan Ayn Calut bloklarının olduğu bölgede İsrail ordusunun "tahliye" uyarısından kısa süre sonra bir binaya düzenlenen saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİNDE ÇADIRLAR VE YARDIM BEKLEYENLER HEDEF ALINDI

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail ordusuna ait helikopterler, yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Saldırıda 3'ü aynı aileden olmak üzere 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in güvenli olduğu iddiasıyla Filistinlileri sürdüğü Han Yunus'un El-Mevasi bölgesi de saldırıların hedefi oldu. El-Mevasi bölgesinde İsrail ordusunun zırhlı araçlardan açtığı ateş sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail ordusu yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.