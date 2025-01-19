İsrail, Gazze'de ateşkesi başlatmadı: Netanyahu'dan tehdit, Hamas'tan açıklama

İsrail bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismi açıklanana kadar ateşkesin başlamayacağını açıklarken, Hamas esirlerin listesinin teslim edilememesinin sahadaki durumdan kaynaklandığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun serbest bırakılması gereken esirlerin listesinin ulaştırılmasındaki gecikmeyle ilişkin gece boyunca bir güvenlik değerlendirmesi yaptığı duyuruldu.

ATEŞKESİN 09.30'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ PLANLANIYORDU

Netanyahu'nun yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirildi.

Maariv'e konuşan İsrailli bir kaynak, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesi "ateşkes uygulamaya girene kadar kendilerine teslim edilmezse İsrail'in geri durmayacağı" tehdidinde bulundu.

HAMAS: GECİKME YAŞANDI

Hamas ise Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ederek, ilk grupta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesindeki gecikmeyi "teknik saha nedenlerine" bağladı.

"Hamas ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ediyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, "ilk grupta serbest bırakılacak isimlerin (İsrailli esirlerin) tesliminin sahadaki teknik nedenlerden dolayı geciktiği" kaydedildi.

Açıklamada, başka detaya yer verilmedi.

İSRAİL ORDUSU AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan İsrail ordusu, "Hamas’tan esir listeleri alınana kadar ateşkes yürürlüğe girmeyecek" açıklamasını yaptı.

ATEŞKES BAŞLAMADI, GAZZE VURULUYOR

Ateşkesle ilgili belirsizlik sürerken İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi.

Filistinli sağlık kaynaklarının, İsrail helikopterinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki, Refah kentinin batısında yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadırı bombalaması sonucu 4 Filistinli yaralandı.

Ateşkesle ilgili belirsizlik sürerken İsrail, Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Sitafavi ve El-Kerame bölgeleri ile Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerini yoğun topçu bombardımanın tabi tuttu.

#Canlı:



📍Gazze sınırı



İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması TSİ 09.30'da uygulamaya giriyor https://t.co/LFA9VtFvJ1 — AA Canlı (@AACanli) January 19, 2025

İSRAİL'DEN SALDIRILAR

İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi.

Filistinli sağlık kaynaklarının AA'ya yaptığı açıklamaya göre, İsrail helikopterinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki, Refah kentinin batısında yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadırı bombalaması sonucu 4 Filistinli yaralandı.

Ateşkesle ilgili belirsizlik sürerken İsrail, Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Sitafavi ve El-Kerame bölgeleri ile Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerini yoğun topçu bombardımanın tabi tuttu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bubi tuzakla bir evi patlatması sonucu 10 Filistinli yaralandı.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI DETAYLARI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.