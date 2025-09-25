İsrail, Gazze'de bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

Gazze Şeridi'ne hava ve kara saldırıları düzenleyip insani yardım girişini engelleyen ve sıkı abluka uygulayan İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, çavuş Chalachew Shimon Demalash'ın (21) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 912'ye çıkarken, İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan asker sayısı ise 466 oldu.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 823 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 944 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 531’e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 531 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.