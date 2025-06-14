İsrail, Gazze'de büyük kısmı insani yardım bekleyen 35 kişiyi daha katletti

Gazze'de soykırıma devam ederken İran'a da hava saldırıları düzenleyen İsrail, Gazze'de çoğunluğu insani yardım bekleyen 35 kişiyi daha katletti.

Yerel sağlık yetkilileri, İsrail ateşi ve hava saldırılarının Gazze Şeridi genelinde en az 35 Filistinliyi öldürdüğünü, bunların çoğunun ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından işletilen bir yardım dağıtım sitesi yakınlarında olduğunu söyledi.

Yaralıların çoğunun nakledildiği Gazze'nin orta kesimlerindeki El Avde ve El Aksa Hastanelerindeki sağlık görevlileri, en az 15 kişinin Netzarim koridoru yakınlarındaki GHF yardım dağıtım alanına yaklaşmaya çalışırken öldürüldüğünü söyledi.

Geri kalanların ise yerleşim bölgesi genelinde düzenlenen ayrı saldırılarda öldürüldüğünü eklediler. Reuters'ın bildirdiğine göre, İsrail ordusu ya da GHF tarafından cumartesi günkü olaylarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.