İsrail, Gazze'de Endonezya Hastanesi'ni bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesi'ni tanklarla vurdu.

Filistin resmi haber ajansının tıbbi kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail tankları, Endonezya Hastanesini kuşatarak saldırı başlattı.

Açılan tank atışları sonucu jeneratörler devre dışı kaldı.

İşgal tanklarının hastanenin ikinci ve üçüncü katlarını bombaladığını, duvarının bir kısmını yıktığını belirten kaynaklar, İsrail güçlerinin hastanenin çevresinde hareket eden herkesi hedef aldığını aktardı.

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Endonezya Hastanesi, Kasım 2023'te de benzer kuşatmaya maruz kalmış, İsrail askerlerinin hastaneyi doğrudan bombalaması sonucu çok sayıda kişi ölmüş, çok sayıda yaralı ve hasta da gözaltına alınmıştı.

İsrail ordusu, 14 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.

Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.

İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 42 bin 500 kişi hayatını kaybetti.