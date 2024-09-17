İsrail Gazze'de evleri bombaladı: Biri çocuk 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi bombaladığı saldırıda biri çocuk en az 4 Filistinli öldü, onlarca Filistinli ise enkaz altında kaldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki çok sayıda evi bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki Tarturi, Ebu Şevke ve El-Batran ailelerine ait birçok evi hedef aldığı bombardımanda onlarca Filistinli şehit edildi, yaralandı veya enkaz altında kaldı" ifadesine yer verildi.

İsrail'in hedef aldığı evlerde 50'den fazla Filistinlinin bulunduğunun tahmin edildiği aktarıldı. Şu ana kadar enkazdan aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 4 kişinin naaşının çıkarıldığı ancak yıkılan evlerin altında hala onlarca kişinin olduğu kaydedildi.

İSRAİL, AMBULANS VE SİVİL SAVUNMA EKİPLERİNİ ENGELLİYOR

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin bölgeye ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşmasını engellediği vurgulanarak Uluslararası Kızılhaç Komitesine "sivil savunma ekiplerinin bombalanan bölgeye girmesi ve çok geç olmadan yaralıları kurtarması için derhal koordinasyon sağlaması" çağrısında bulunuldu.

Filistinli sağlık görevlileri de İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki yaralıları tahliye etmek için olay yerine yaklaşan ambulans ve sivil savunma ekiplerine insansız hava araçlarından ve askeri araçlardan ateş açtığını aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail savaş uçaklarının bombaladığı Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda çok sayıda kişi hala enkaz altında ve bölgede tam anlamıyla bir "felaket" yaşanıyor.

İSRAİL, HAN YUNUS'TA BİR BİSİKLETLİYİ VURDU

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde hareket halindeki bir bisikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail topçuları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ve Gazze kentini vurdu. Cibaliya beldesinin doğu bölgeleri ile Gazze kentinin Sabra ve Tel el-Heva semtleri topçu atışlarının hedef oldu.