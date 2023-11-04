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İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombaladı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıların ardından binlerce Filistinlinin barındığı El-Fahura isimli okulu da bombaladığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında şu ana kadar ölü ve yaralı sayısını belirtmedi.

Dünya
  • 04.11.2023 13:17
  • Giriş: 04.11.2023 13:17
  • Güncelleme: 04.11.2023 13:32
Kaynak: AA
İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombaladı
Fotoğraf: AA

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okulunu bombaladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal kuvvetlerinin Cibaliya Mülteci Kampı batısında binlerce yerinden edilmiş kişiyi barındıran El-Fahura Okulunu bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında şu ana kadar ölü ve yaralı sayısını belirtmedi.

El-Fahura Okulunun hedef alınması, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivil hedeflere ve altyapıya yönelik saldırılarını yoğunlaştırması sırasında gerçekleşti.

İsrail ordusu son saatlerde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hastane, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarına saldırılarını sürdürdü.

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