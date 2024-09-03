İsrail, Gazze'de 'güvenli bölge' ilan edilen noktayı vurdu: 2 kişi öldü

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli bölge" ilan ettiği noktada yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda biri bebek 2 kişi yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un kuzeyinde yer alan El-Mevasi bölgesindeki çadırlara saldırı düzenledi. Saldırıda Filistinli bir genç ile bir bebek hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Yerel kaynaklar, söz konusu yerin daha önce "güvenli bölge" ilan edildiğine dikkati çekti.

Öte yandan görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi ve Nefak Caddesi'nde birçok sivil noktaya saldırı düzenledi.