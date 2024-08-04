İsrail Gazze'de iki okulu vurdu: Ölü sayısı 30'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bulunan iki okula düzenlediği saldırıda çoğunluğu çocuk olmak üzere 25 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişinin yaralı olduğu kaydedildi. İlerleyen saatlerde ise ölü sayısı 30'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batısında yerinden edilenlerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çok sayıda yaralanmaya sebep olan saldırının ardından ilerleyen saatlerde ise ölü sayısı 30'a yükseldi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki Nasır Mahallesi'nde yer alan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame Okulu ile Nasr Okulu'na eş zamanlı bir dizi saldırı düzenledi.

Saldırıya hedef olan iki okulda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentine düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan yüzlerce sivilin bulunduğu belirtildi.

Sağlık kaynakları ise saldırılarda ilk belirlemelere göre 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çoğu çocuk çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

"ÖLENLERİN VE YARALANANLARIN YÜZDE 80'İ ÇOCUK"

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal okullara düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Katliamda hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 80'inin çocuk" olduğunu belirtti.

İsrail'in Nasr ve Hasan Selame okullarında kelimenin tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirdiğini belirten Basal, Gazze kentindeki manzaranın çok zor ve trajik olduğunu ifade etti.

GÜVENLİ YER VURGUSU

Basal, İsrail'in hiçbir kutsal değere saygı duymadığını ve Gazze'de artık güvenli bir yer olmadığını vurguladı.

İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okulu'na da saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.