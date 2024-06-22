İsrail, Gazze'de mülteci kampına saldırdı: En az 42 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki Al-Shati mülteci kampı ve Tufa civarına bugün öğleden sonra düzenlediği saldırıda Hamas kaynaklarına göre en az 42 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in katliamları durmuyor. İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Al-Shati mülteci kampı ve Tufa civarına bugün öğleden sonra düzenlediği saldırıda Hamas kaynaklarına göre en az 42 kişi hayatını kaybetti.

Hamas tarafından yönetilen Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, Al-Shati’deki evlere yapılan saldırılarda 24, Tufa Mahallesi'ndeki evlere yönelik saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırılardan etkilenen Filistinlilerin saldırı bölgesinde yaralıları aradığı bildiriliyor.

İsrail Savunma Güçleri'nin (IDF) saldırılarla ilgili yaptığı kısa açıklamada, daha fazla detayın yakında açıklanacağı belirtilerek "Kısa bir süre önce IDF savaş uçakları, Gazze bölgesindeki iki Hamas askeri altyapı sahasını vurdu" denildi.

Hamas tarafından yönetilen Gazze Sağlık Bakanlığı, savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana en az 37 bin 551 Filistinli öldürülürken, 85 bin 911 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.