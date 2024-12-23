İsrail, Gazze'de Nusayrat Kampı'na saldırdı: 50 kişi öldü

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda karadan düzenlediği saldırılarda, 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na karadan saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in 17 araç ve onlarca askerle girdiği Nusayrat Mülteci Kampı'nda "korkunç katliamlar" yaptığı aktarılan açıklamada, İsrail'in devam eden kara saldırılarında şu ana kadar 50'den fazla sivilin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

EN AZ 20 BİNA YERLE BİR EDİLDİ

Nusayrat kampındaki can kayıpları arasında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun kampta en az 20 binayı yerle bir ettiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Cedid bölgesine 5. saldırılarını gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, İsrail'in tekrarlanan saldırıları sonucu bugüne kadar Cedid bölgesinde 100'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'de devam eden soykırım suçlarına karşı harekete geçmesi istendi.