İsrail Gazze'de paralı asker kullanıyor iddiasına Hamas'tan açıklama

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 'yabancı paralı asker kullandığı' yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan Hamas yönetimi, sivillere karşı işlenen suçlardan Tel Aviv yönetimi kadar söz konusu paralı askerlerin geldiği ülkeleri de sorumlu tuttuklarını duyurdu.

İspanya’da yayın yapan El Mundo gazetesinde 3 Kasım'da yayımlanan bir haberden hareketle İsrail'in bombardıman altında tuttuğu Gazze'de paralı asker kullandığı iddialarına Hamas yönetiminden açıklama geldi.

Hamas'ın Medya Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail’in yanı sıra, paralı askerlerin geldikleri ülkeleri de sivillere karşı işlenen tüm suçlardan hukuki, siyasi ve ahlaki açıdan ortak sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İspanya’da yayın yapan El Mundo gazetesinde 3 Kasım’da çıkan bir haberde, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında İsrail saflarında savaştığı öne sürülen İspanyol uyruklu Pedro Diaz Flores isimli birinin anlattıklarına yer verilmişti.

"PARA İÇİN GELDİM"

"Para için geldim, çok para veriyorlar, iyi ekipmanlar sunuyorlar ve sakin bir iş. Tamamlayıcı görevlere ek olarak haftalık 3 bin 900 euro veriyorlar" diyen Flores, daha önce İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nde de görev yaptığını iddia etmiş, Gazze'de ise Hamas ile savaşmadıklarını, İsrail güçlerinin silah konvoylarına veya birliklerine güvenlik desteği sağladıklarını söylemişti.

"ÇOK SAYIDA ÖZEL ŞİRKET VAR"

İsrail’de çok sayıda özel askerî şirketin faaliyet gösterdiğini aktaran Flores, bu şirketlerin işleri paylaştığını ve genellikle İsrail’in Mısır sınırındaki Eliat ve Akabe sınır terminallerini koruduklarını ifade etmişti.

İspanyol gazetesinin haberinde Flores’in daha önce Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaştığı da öne sürülmüştü.