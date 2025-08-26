Giriş / Abone Ol
İsrail Gazze'de pazar yerini vurdu: 1’i çocuk 4 ölü

İsrail ordusunun Gazze'de pazar yerine hava saldırısı düzenlemesi sonucu 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 26.08.2025 19:37
  • Giriş: 26.08.2025 19:37
  • Güncelleme: 26.08.2025 19:40
Kaynak: İHA
FOTOĞRAF: İHA

İsrail ordusunun Gazze'de pazar yerine hava saldırısı düzenlemesi sonucu 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, işgal planının onaylanmasının ardından Gazze Şehri’ne yönelik saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu, Gazze'nin El-Saha bölgesindeki Fahmi Bek Caddesi’nde kurulan pazar yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yetkililer, can kaybının artabileceğini ifade etti.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde 62 bin 819 kişi hayatını kaybetti, 158 bin 629 kişi de yaralandı.

