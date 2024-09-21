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İsrail, Gazze'de Sağlık Bakanlığı'nın depolarını vurdu!

İsrail ordusunun, Gazze'de Sağlık Bakanlığı'nın depolarını vurması sonucu en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya
  • 21.09.2024 12:51
  • Giriş: 21.09.2024 12:51
  • Güncelleme: 21.09.2024 12:54
Kaynak: AA
İsrail, Gazze'de Sağlık Bakanlığı'nın depolarını vurdu!
Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Sağlık Bakanlığı'nın depolarını bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 bakanlık çalışanı hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail, Refah'ın kuzeyindeki Musabbih bölgesinde bakanlığa ait depoları vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 bakanlık çalışanı ölürken bazıları da yaralandı.

İlk yardım ekiplerinin ölü ve yaralılara ulaşamadığı belirtildi.

Bakanlık, tüm uluslararası kurumlara ve ilgili makamlara yaralıların korunması ve bulunduğu yerden çıkarılması için harekete geçme çağrısında bulundu.

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