İsrail, Gazze'de Şifa Hastanesi'nin güneş panellerini vurdu
İsrail, Gazze'de Şifa Hastanesine ait binanın çatısındaki güneş panellerini vurdu.
Kaynak: AA
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail güçleri Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı.
Gazze'deki Filistin Hükümetinin Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Şifa Hastanesi'nin Kudüs binasını bombaladı." ifadelerine yer verildi.
Şifa Hastanesi'ne yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı, hastanede yüzlerce yaralının ve sağlık personelinin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
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