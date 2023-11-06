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İsrail, Gazze'de Şifa Hastanesi'nin güneş panellerini vurdu

İsrail, Gazze'de Şifa Hastanesine ait binanın çatısındaki güneş panellerini vurdu.

Güncel
  • 06.11.2023 17:36
  • Giriş: 06.11.2023 17:36
  • Güncelleme: 06.11.2023 17:40
Kaynak: AA
İsrail, Gazze'de Şifa Hastanesi'nin güneş panellerini vurdu
Fotoğraf: İHA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail güçleri Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı.

Gazze'deki Filistin Hükümetinin Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Şifa Hastanesi'nin Kudüs binasını bombaladı." ifadelerine yer verildi.

Şifa Hastanesi'ne yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı, hastanede yüzlerce yaralının ve sağlık personelinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

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