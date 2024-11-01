İsrail Gazze'de sivilleri hedef aldı: 9 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir ev, iki araca ve Filistinlilerin toplandığı bir noktaya hava saldırısı düzenlemesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda 1'i çocuk, 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ölen ve yaralılar, El-Avde Hastanesine nakledildi.

SİVİL ARAÇLAR HEDEF ALINDI

Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'ne yapılan saldırıda ise 2 kişi öldü, yaşamını yitirenlerin naaşları El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

Gazze Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki sivil aracı hedef alan bombardımanı sonucu 3 Filistinli öldü.

***

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 259 Filistinli öldü, 101 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.