İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu bombaladı: 20 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentindeki Rufeyde Okulu'nu hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun saldırısında çok sayıda kişinin de yaralandığı, yaralıların arasında durumu ağır olanların bulunduğu bildirildi.