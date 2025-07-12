İsrail, Gazze'de son 48 saatte 250 noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 250 noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordunun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile işbirliği içinde Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürdüğü kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde son 48 saatte yaklaşık 250 noktaya saldırı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bubi tuzaklı binaların, silah depolarının, anti-tank füze rampalarının, keskin nişancı mevzilerinin ve tünellerin hedef alındığı öne sürüldü.

Filistinli sivillerin yaşadığı çadırlar da dahil birçok bölgeye şiddetli saldırılarda bulunan İsrail ordusunun Beyt Hanun, Şucaiye ve Zeytun bölgelerinde karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi.

GAZZE'DEKİ BALIKÇILARA TEHDİT

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, balıkçılara ve bölge sakinlerine denize girmenin yasak olduğu uyarısında bulunarak onları tehdit etti.

Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişine koyduğu kısıtlamalar nedeniyle büyük bir gıda krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nde balıkçıların denize açılmasının yasak olduğunu söyledi.

Bölgedeki deniz alanında sıkı güvenlik önlemleri aldıklarını belirten Adraee, denize açılanların ve girenlerin hayatlarının tehlike altında olacağı tehdidinde bulundu.