İsrail, Gazze'de Vefa Hastanesi'ni ve Batı Şeria'da mülteci kampını vurdu

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar devam ederken İsrail'in, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek sürüyor. İsrail, Gazze'de yaşlıların barınma ve bakımı için hizmet veren Vefa Hastanesi'ni bombaladı. Batı Şeria'ın Nablus kentindeki mülteci kampı da İsrail'in hedefi oldu. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralandı. Günlerdir devam eden İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bini çocuk olmak üzere 12 bini aşkın kişi katledildi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken İsrail ordusunun saldırıları da sürüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi'ni hedef aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Gazze'nin güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan Vefa Hastanesi'ni bombaladı.

Saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetti, bazı doktor ve hastalar yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hastanede yaklaşık 80 yaşlı tedavi görüyordu.

Gazze Şeridi'nde 1980 yılında kurulan Vefa Yaşlı Bakım Merkezi, yaşlıların barınması ve bakımı konusunda lider ve tek hastane olarak kabul ediliyor.

BATI ŞERİA'DA MÜLTECİ KAMPI BOMBALANDI

Filistin devlet televizyonu ve Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına SİHA ile hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bombalanan binada alevler yükselirken, ciddi maddi hasar oluştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü. İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.