İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu, 9 kişi öldürüldü

İsrail ordusunun, aylardır yıkıcı saldırılar düzenlediği, zorla aç bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi öldürüldü ve onlarcası yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde insani yardım malzemesi taşıyan araç İsrail tarafından hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.