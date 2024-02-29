İsrail, Gazze'de yardım bekleyenleri vurdu: En az 70 ölü, 250 yaralı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen sivillerin İsrail tarafından vurulduğunu duyurdu. İlk açıklamaya göre en az 70 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze işgali ve bölgedeki katliamları sürüyor. Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun ablukaya alarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri "kasıtlı, planlayarak ve soğukkanlılıkla öldürdüğünü" belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail’in 146 gündür abluka ve saldırı altında tutarak kıtlığa sürüklediği Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef alan saldırısına tepki gösterildi.

"ABD'Yİ VE ULUSLARARASI TOPLUMU SORUMLU TUTUYORUZ"

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 700 bin kişiyi zorla aç bıraktığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinde bir lokma ekmeği bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği korkunç katliamda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı" ifadesi kullanıldı. Açıklamaya, "İsrail işgalinin aç bıraktığı sivillerin öldürülmesinden İsrail'i, ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları sorumlu tutuyoruz."

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 30 BİNİ AŞTI

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bini aştığını duyurdu. Açıklamaya göre, Gazze'de en az 30 bin 35 kişi öldü ve 70 bin 457 kişi yaralandı.