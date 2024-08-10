İsrail Gazze'de yerinden edilenleri vurdu: En az 100 ölü
İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 100 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.
Kaynak: AA
İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.
Binlerce kişinin sığındığı okula düzenlenen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.
CESETLER YANGINDA YANDI
Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.
İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulu'nu bombaladığını duyurdu.