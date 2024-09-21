İsrail, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okulu vurdu: 13’ü çocuk, 22 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu 13’ü çocuk 6’sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısı sonucu 13’ü çocuk 6’sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin yaptığı açıklamada da İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesinde binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı okula hava saldırısı düzenleyerek korkunç bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Fotoğraf: AA

9 ÇOCUK UZUVLARINI KAYBETTİ

Saldırıda 13’ü çocuk 6’sı kadın 21 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 9 çocuğun uzuvlarının kesildiği ve ayrıca 2 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

İsrail'in saldırı düzenlediği sığınma merkezi sayısının 181'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, saldırı şiddetle kınanarak tüm dünya ülkelerine de İsrail'in yerlerinden edilmiş Filistinlilere ve sivillere yönelik sürdürdüğü saldırıları ve işlediği suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde soykırım suçunun devam etmesinden ve sivillere yönelik bu katliamların sürdürülmesinin yanı sıra barınma merkezlerinin ve okulların hedef alınmasından ve bombalanmasından tamamen İsrail ve ABD yönetimi sorumlu tutuldu.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÇAĞRI

Medya Ofisi'nin açıklamasında, uluslararası topluma ve tüm uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına, soykırım suçunun durdurulması ve Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

El-Ehli Baptist Hastanesinden bir sağlık yetkilisi yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin Zeytun Mahallesindeki okula düzenlediği hava saldırısında ölen 10 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da İsrail'in Zeytun Mahallesindeki Askule bölgesinde bir okula hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uşaklarının yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu okula hava saldırısı düzenlemesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.