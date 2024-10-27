İsrail, Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı BM okulunu üçüncü kez bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze'de yerlerinden edilen kişilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, çoğu çocuk ve kadın 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.