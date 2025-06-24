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İsrail Gazze'de yine insani yardım bekleyenlere saldırdı: 20 can kaybı, 246 yaralı

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail, bir kez daha insani yardım bekleyenleri hedef aldı. İsrail'in saldırısında 20 Filistinli yaşamını yitirdi, 246 kişi yaralandı.

Dünya
  • 24.06.2025 09:30
  • Giriş: 24.06.2025 09:30
  • Güncelleme: 24.06.2025 09:35
Kaynak: AA
İsrail Gazze'de yine insani yardım bekleyenlere saldırdı: 20 can kaybı, 246 yaralı
Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insaniyardım bekleyenlere saldırısında en az 20 Filistinlinin öldüğü, 246 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere yönelik saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, 246 kişi yaralandı.

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