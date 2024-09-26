İsrail, Gazze'de yine okul bombaladı: 15 ölü, 22 yaralı
İsrail ordusunun Gazze’de sığınmacıların yaşadığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 15 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Faluce bölgesinde yer alan Hafsa binti Ömer Okulu'nu bombaladığını belirtti.
Basal, yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu okula düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda ilk belirlemelere göre 22 kişinin yaralandığını bildirdi.