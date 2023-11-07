İsrail Gazze'de yine sivil yerleşim alanlarını hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deyr el-Beleh kentindeki bir mahalleyi bombalaması sonucu çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Dünya 07.11.2023 18:06 Giriş: 07.11.2023 18:06

Güncelleme: 07.11.2023 18:11 Kaynak: AA

A- A A+

AA

İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Beleh bölgesinde sivil yerleşim alanlarını bombaladığı açıklandı. Saldırılar sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktaran Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, "Hava saldırıları, yerleşim bölgesinde geniş çaplı yıkıma yol açtı." dedi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da İsrail ordusunun Deyr el-Beleh'teki mahalleye yönelik hava saldırılarında çok sayıda can kaybı olduğunu söyledi. Kudra, sağlık ekiplerinin bölgedeki enkazdan yaralıları kurtarmak için çalışmalarına devam ettiğini aktardı. Avustralya'da Filistin'e destek gösterisinde 4 kişi gözaltına alındı Gazze’de yaralanan 17 Filistinli daha Mısır’a getirildi