İsrail: Gazze'deki 4 esir canlı olarak kurtarıldı

İsrail, Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov ve Shlomi Ziv isimli İsrailli esirlerin canlı olarak kurtarıldığını açıkladı. Esirlerin 7 Ekim'deki Nova müzik festivalinde Hamas tarafından Gazze'ye kaçırılan İsraillilerden olduğu aktarıldı.

Dünya 08.06.2024 13:59 Giriş: 08.06.2024 13:59

Güncelleme: 08.06.2024 14:59 Kaynak: AA

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Andrey Kozlov, helikopterden indirilirken görüntülendi / Fotoğraf: AA