İsrail, Gazze'deki işgali kalıcı hale getirecek saldırıların başladığını açıkladı

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından Gazze'de katliamlara başlayan ve 18 aydır soykırıma devam eden İsrail, işgali kalıcı hale getireceğini duyurdu.

Ordu, faşist savaş kabinesinin talimatı doğrultusunda kalıcı işgal operasyonunun gece saatlerinde başladığını açıkladı.

İsrail ordusundan, Gazze'ye düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "ordunun birlikleri harekete geçirdiği" aktarıldı.

⭕️ The IDF has begun conducting extensive strikes and mobilizing troops to achieve operational control in the areas of Gaza, over the past day.

This is part of preparations to expand operations and fulfill the objectives of the war — including the release of hostages and the…