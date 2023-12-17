İsrail Gazze'deki mülteci kamplarına saldırdı: 47 ölü

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya ve ortasındaki Deyr el-Belah mülteci kampına saldırı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 36 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda yaralılının olduğu belirtildi.

Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 71 güne girildi.

Saldırılarda resmi olarak 18 bin 800 kişi hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerden 8 bini çocuk ve 6 bin 200'ünü kadınlar oluşturdu.

Bombardıman nedeniyle 126 hükümet binası yıkıldı, 90 okul ve üniversite hizmet dışı kaldı, 282 okul ve üniversite kısmi zarar gördü, 112 cami tamamen, 200'ü kısmen, 52 bin 500 konut da tamamen yıkıldı. Gazze Şeridi'nde 22 hastane ile 53 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı saldırılarda 102 ambulans zarar gördü, 327 bin kişi bulaşıcı hastalığa yakalandı.

İSRAİL MÜLTECİ KAMPINA SALDIRDI

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile orta kesimindeki Deyr Belah Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya'da Şihab ailesine ait bir evi savaş uçaklarıyla hedef aldı.

Bölgedeki sivil savunma ve ilk yardım ekipleri saldırıda 24 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 90 kişinin yaralandığını aktardı. Çok sayıda kişinin de hala enkaz altında olduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah Mülteci Kampı'nda bulunan ve çoğunluğu zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin yer aldığı bir evi vurdu.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 12 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

Güneyde ise İsrail Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin avlusuna top attı. İki kişinin yaralandığı saldırıda atılan top mermisi infilak etmedi.

İsrail ayrıca denizden Han Yunus'un kuzeyi ile batı kıyısındaki birçok bölgeyi bombaladı.

Öte yandan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus'un doğusundaki El-Karara ve Beni Suheyla beldelerinde İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail ayrıca havadan bölgenin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı da bombaladı.

Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde konuşlandırılmış İsrail ordusuna ait topçular ise gece boyunca Şucaiyye Mahallesi'nin doğu bölgelerine şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.