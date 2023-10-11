İsrail, Gazze'den Mısır'a insani koridor görüşmeleri hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki siviller için güvenli koridor oluşturulması planına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

AA muhabirine konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington yönetiminin Gazze'deki sivillere güvenli koridor oluşturulması için İsrail ve Mısır ile görüşüldüğünü duyurmasına ilişkin soru üzerine, "Şu anda bu konuyla ilgili herhangi bir yorumumuz yok." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, dün düzenlediği basın toplantısında, Gazzeli siviller için insani koridor açılması konusunun İsrail ve Mısırlı yetkililerle görüşüldüğünü duyurmuştu.