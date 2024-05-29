İsrail, Gazze-Mısır sınırında "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan bölgeyi kontrol altına aldı

İsrail ordusu, Gazze-Mısır sınırı boyunca toplam 14 kilometre boyunca uzanan ve "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan bölgenin tamamı üzerinde "operasyonel kontrol" kurduğunu açıkladı.



İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 236 gündür devam ederken İsrail ordusu, Gazze-Mısır sınırı boyunca toplam 14 kilometre boyunca uzanan ve "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan bölgenin tamamı üzerinde "operasyonel kontrol" kurduğunu açıkladı. İsrail ordusu, fiziksel olarak koridorun büyük bir kısmında bulunduğunu, birliklerin bulunmadığı kıyıya yakın küçük bir bölümün ise gözetleme ve ateş gücüyle kontrol edildiğini aktardı.

İsrail, ordunun bölgeyi kontrol etmesi sonrası Hamas’ın artık Mısır’dan "silah kaçakçılığı yapamayacağını" ifade ederek, tespit edilen tünellerin yıkılmaya başlandığını aktardı. İsrail, Mısır’ın bölgedeki gelişmeler konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.



Mısır, Philadelphia Koridoru konusunda İsrail’i uyarmıştı

Mısır tarafından ocak ayında yapılan açıklamada, Gazze ile Mısır’ı ayıran Selahaddin Koridoru olarak da bilinen Philadelphia Koridoru’nu işgal etme girişiminin "ciddi bir tehdit" oluşturacağı kaydedilmiş, "İsrail’in bu yönde atacağı herhangi bir adım Mısır-İsrail ilişkilerine ciddi bir tehdit oluşturur" denilmişti.