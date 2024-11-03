İsrail, Gazze'nin kuzeyinde el bombası patlaması sonucu bir askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde el bombasının patlaması sonucu bir askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün sabah el bombası patlaması sonucu bir askerin öldüğü, olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 369'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 781'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 314 Filistinli hayatını kaybetti, 102 bin 19 Filistinli yaralandı.