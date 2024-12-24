İsrail Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı sağlık merkezlerini bombaladı, bazı sağlık merkezlerini ise tahliyeye zorladı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cibaliya Mülteci Kampı’nın doğusundaki Endonezya Hastanesi çevresinde zırhlı araçlarla ilerlediğini ve yoğun hava saldırıları ile bölgeye ateş açtığını bildirdi.

Hizmet verilemeyen hastanede kalan sağlık personeli, hastalar ve sığınmacılar, yoğun ateş altında tahliyeye zorlanarak Gazze şehir merkezine yönlendirildi.

ALT YAPI TAHRİP EDİLDİ

İsrail tankları, Beyt Lahiya'nın farklı bölgelerini ve Kemal Advan Hastanesi çevresini de bombaladı. Haftalardır kuşatma uygulanan Kemal Advan Hastanesi'nin çevresindeki binalar ve altyapı tahrip edildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi de İsrail topçuları tarafından bombalandı. Hastane yönetimi, çevredeki bölgelerin ağır hava saldırıları altında olduğunu ve saldırıların çevredeki evlerin yanmasına yol açtığını açıkladı.

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR

İsrail ordusunun 5 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılar, bölgedeki üç ana hastaneyi çalışamaz duruma getirdi. Kemal Advan Hastanesi, asgari düzeyde sağlık hizmeti sağlamaya çalışsa da ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği hizmetleri büyük ölçüde aksatıyor.