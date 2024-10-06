İsrail, Gazze'nin kuzeyine yeniden kara saldırısı başlattı!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’u yoğun bombardımana tutan İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyine gece boyunca düzenlediği saldırıların yanı sıra yeniden başlattığı kara saldırılarıyla Filistinlilere yeniden zorla "sürgün emirleri" gönderdi.

İsrail ordusu, 162. Tümen’e bağlı güçlerinin Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na kara saldırısına başladığını duyurdu.

Hamas’ın bölgede varlık gösterdiğini öne süren İsrail, bölgeyi kuşattığını ve hava kuvvetlerinin desteğiyle saldırıların sürdüğünü açıkladı.

SÜRGÜN HARİTASI YAYIMLANDI!

İsrail Ordu Sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kenti için yeni bir sürgün haritası yayımladı.

İsrail ordusunun geçmişte Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmak için kullandığı yeni haritada daha küçük bloklara bölünmüş alanları çok daha geniş kümeler halinde bölgeler olarak işaretlemesi dikkati çekti.

Gazze'nin kuzeyini Hamas'a karşı "savaş alanı" şeklinde niteleyen İsrail ordusu, Beyt Hanun'un batısındaki bölgelere saldıracağını, Gazze'nin güneyindeki “insani bölge” olarak belirlenen alanı da genişlettiğini öne sürdü.

Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesindeki Selahaddin Yolu ve Reşid Caddesi de "tahliye rotası" olarak yeniden açıldı.

GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 366 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 45 kişinin öldüğü, 256 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 870'e, yaralı sayısının 97 bin 166'ya yükseldiği kaydedildi.