İsrail Gazze Şeridi'nde 4 sağlık çalışanını öldürdü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ambulansı vurması sonucu 3 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, Gazze'nin doğusunda da bir sağlık görevlisi öldürüldü.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altında tutan İsrail güçleri bölgenin kuzeyinde bir ambulansı hedef aldı.

İsrail'in vurduğu ambulanstaki sağlık çalışanları Halil eş-Şerif, Yüsra el-Mısri ve Ahmed Dehman hayatını kaybetti.

Kızılaydan yapılan bir başka açıklamada ise sağlık görevlisi Hatem Avad'ın Gazze'nin doğusundaki Karni geçiş noktasında insani görevini yerine getirirken öldürüldüğü kaydedildi. Açıklamada daha fazla bilgi verilmedi.